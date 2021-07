Uomini e donne, Jessica sbotta contro Davide: “Ho scampato una fogna” (Di giovedì 1 luglio 2021) L’ex tronista di Uomini e donne, Jessica, ha pubblicato un messaggio da parte di un ex di Davide Lorusso scatenando una nuova polemica Jessica e DavideContinuano i botta e risposta tra Jessica e Davide. I due ex partecipanti di Uomini e donne dopo essersi frequentati diversi mesi si sono detti addio. Un addio che nelle ultime settimane, però, sta creando non poche polemiche sui social. Si perchè da parte dell’ex tronista ci sono state delle rivelazioni che non hanno fatto piacere ai fan e anche a Lorusso. Ma a distanza di ... Leggi su formatonews (Di giovedì 1 luglio 2021) L’ex tronista di, ha pubblicato un messaggio da parte di un ex diLorusso scatenando una nuova polemicaContinuano i botta e risposta tra. I due ex partecipanti didopo essersi frequentati diversi mesi si sono detti addio. Un addio che nelle ultime settimane, però, sta creando non poche polemiche sui social. Si perchè da parte dell’ex tronista ci sono state delle rivelazioni che non hanno fatto piacere ai fan e anche a Lorusso. Ma a distanza di ...

