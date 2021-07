Ultime Notizie Roma del 01-07-2021 ore 14:10 (Di giovedì 1 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non posso ripensarci dal manicomio Secondo me erano drogati erano tutti con i manganelli anche la direttrice sono le parole con cui Vincenzo Cacace ex detenuto sulla sedia a rotelle nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ricorda Il pestaggio da parte della polizia penitenziaria venuto lo scorso Aprile sono stati i primi a essere tirato fuori dalla cella perché sono sulla sedia a rotelle Raccontaci hanno massacrato hanno ammazzato un ragazzo hanno abbassato di un detenuto con un manganello mi hanno distrutto mentalmente mi hanno ucciso Volevano farci perdere la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non posso ripensarci dal manicomio Secondo me erano drogati erano tutti con i manganelli anche la direttrice sono le parole con cui Vincenzo Cacace ex detenuto sulla sedia a rotelle nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ricorda Il pestaggio da parte della polizia penitenziaria venuto lo scorso Aprile sono stati i primi a essere tirato fuori dalla cella perché sono sulla sedia a rotelle Raccontaci hanno massacrato hanno ammazzato un ragazzo hanno abbassato di un detenuto con un manganello mi hanno distrutto mentalmente mi hanno ucciso Volevano farci perdere la ...

fanpage : Arrivano le prime sospensioni. - Agenzia_Ansa : Al via i saldi estivi, da oggi in Sicilia e dal 3 luglio in quasi tutta Italia. Ultime a partire la Puglia il 24 lu… - fanpage : 'Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020? - Rzc_______ : RT @EliseiNicole: Variante Delta, un 28enne è stato ricoverato al Cotugno: era già vaccinato - corgiallorosso : #JuanJesus: “5 anni bellissimi a Roma. Fonseca? Mi sono sempre allenato al top, dispiace non aver giocato. De Rossi… -