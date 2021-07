Tour de France 2021 | Cavendish | trois fois a Chateauroux

(Di giovedì 1 luglio 2021) Mark(Deceuninck Quick Step) ha vinto la sesta tappa del 108esimode, lungo i 161 chilometri privi di asperità das a Châteauroux. Replicando l’ordine d’arrivo di 48 ore fa a Fourgeres, la maglia verde ha preceduto in volata il belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) con ilse Nacer Bouhanni (Team Arkea – Samsic) che si è piazzato al terzo posto. Per il manx si tratta del 32esimo successo alla Grande Boucle, il terzo sul traguardo di Châteauroux dopo quelli conquistati nel 2008 e nel 2011, che lo porta a meno due dal record assoluto di 34 vittorie appartenente ad Eddy Merckx. ...

A 36 anni Mark Cavendish è tornato a sprintare velocissimo e fa sul serio: ha vinto anche la piattissima sesta tappa del Tour de France, da Tours a Chateauroux , lasciandosi alle spalle Philipsen , ...Il britannico Marc Cavendish (Deceuninck - Quick Step) ha vinto la sesta tappa del Tour de France 2021, da Tours a Chateauroux di 160,6 chilometri. Cavendish, alla 32/a vittoria parziale alla Grande Boucle, ha battuto in una volata al fotofinish il belga Jasper Philipsen e il ...Mark Cavendish (Deceuninck Quick Step) ha vinto la sesta tappa del 108esimo Tour de France, lungo i 161 chilometri privi di asperità da Tours a Châteauroux. Replicando l'ordine d'arrivo di 48 ore fa a ...