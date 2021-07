The Old Guard, Charlize Theron: "La sceneggiatura del sequel è pronta, inizieremo a girare nel 2022" (Di giovedì 1 luglio 2021) Charlize Theron ha recentemente rivelato che la sceneggiatura del sequel di The Old Guard è pronta e che le riprese sono previste per l'inizio del 2022. Charlize Theron ha recentemente confermato che il sequel del suo thriller d'azione del 2020, The Old Guard, sarà realizzato: "La sceneggiatura è già pronta e le riprese sono state programmate per l'inizio del prossimo anno." L'attrice 45enne ha rivelato a Variety, durante il suo evento di beneficenza per l'Africa Outreach ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 luglio 2021)ha recentemente rivelato che ladeldi The Olde che le riprese sono previste per l'inizio delha recentemente confermato che ildel suo thriller d'azione del 2020, The Old, sarà realizzato: "Laè giàe le riprese sono state programmate per l'inizio del prossimo anno." L'attrice 45enne ha rivelato a Variety, durante il suo evento di beneficenza per l'Africa Outreach ...

