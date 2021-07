Scattano i rincari per l'energia, +9,9% elettricità e +15,3% gas (Di giovedì 1 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Anche per l'Italia il forte aumento delle quotazioni delle materie prime – in continua crescita da inizio anno per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti la pandemia – nonchè la decisa crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento di circa il 20% della bolletta dell'elettricità, se il Governo non fosse intervenuto con un provvedimento di urgenza per diminuire la necessità di raccolta degli oneri generali in bolletta del prossimo trimestre. Lo rende noto l'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente.L'incremento definitivo è pertanto del 9,9% per la bolletta ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Anche per l'Italia il forte aumento delle quotazioni delle materie prime – in continua crescita da inizio anno per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti la pandemia – nonchè la decisa crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento di circa il 20% della bolletta dell', se il Governo non fosse intervenuto con un provvedimento di urgenza per diminuire la necessità di raccolta degli oneri generali in bolletta del prossimo trimestre. Lo rende noto l'Autorità di Regolazione perReti e Ambiente.L'incremento definitivo è pertanto del 9,9% per la bolletta ...

Advertising

sole24ore : #Energia, ecco la stangata: +9,9% l'elettricità e +15,3% il gas. I rincari scattano da oggi: - DirettaSicilia : Scattano i rincari per l’energia, +9,9% elettricità e +15,3% gas, - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Scattano i rincari per l’energia, +9,9% elettricità e +15,3% gas - - CorriereCitta : Scattano i rincari per l’energia, +9,9% elettricità e +15,3% gas - blogsicilia : #notizie #sicilia Scattano i rincari per l’energia, +9,9% elettricità e +15,3% gas - -