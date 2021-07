Roma Rissa tra giovanissimi a Campo de’ Fiori | scattano 10 Dacur

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 luglio 2021)– Da quando il coprifuoco è stato abolito, spesso, la movida si sta trasformando in “mala-movida”. Tantissimi sono gli interventi quotidiani delle forze dell’ordine a contrasto di atti di violenza, aggressioni spesso dovute all’eccesso di alcolici. In seguito a diversi interventi, il Questore in queste ultime ore ha messo 10 provvedimenti D.A.C.U.R., (divieto d’accesso alle aree urbane), insieme alle sospensioni temporanee delle licenze (ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S.) soprattutto per la somministrazione di alcolici ai minori. Leggi anche: Movida a, caos ade’: arrivano gli agenti ...