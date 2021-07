Oggetto per bimbi transgender scatena le polemiche: scandalo o normalità? (Di giovedì 1 luglio 2021) La vendita di surrogato dei genitali maschili per bimbi transgender ha prevedibilmente innescato le polemiche. Hanno ragione di essere? bambini transgender (Adobestock)Come per tutte le novità più o meno dirompenti, anche qualcosa come i “micropeni” tessuti all’uncinetto, sulle prime possono lasciare molto perplessi. Questo viene accentuato dal fatto che questi singolari prodotti sono indirizzati ai bambini transgender. La messa in commercio della merce prodotta da Stitchbag Studios e venduta sul sito Transkids ha prevedibilmente già provocato qualche titolo sensazionalistico e molte ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 luglio 2021) La vendita di surrogato dei genitali maschili perha prevedibilmente innescato le. Hanno ragione di essere? bambini(Adobestock)Come per tutte le novità più o meno dirompenti, anche qualcosa come i “micropeni” tessuti all’uncinetto, sulle prime possono lasciare molto perplessi. Questo viene accentuato dal fatto che questi singolari prodotti sono indirizzati ai bambini. La messa in commercio della merce prodotta da Stitchbag Studios e venduta sul sito Transkids ha prevedibilmente già provocato qualche titolo sensazionalistico e molte ...

MagFra9 : RT @Adnil47991189: Se potessi essere un oggetto, non #vorreiEssere altro che un' opera d'arte. Lasciare un' impronta,un messaggio . E su… - giurisimprese : Interesse ad agire per la nullità dell'atto di cessione di quote sociali aventi ad oggetto un cr... - f_uccheddu : RT @Adnil47991189: Se potessi essere un oggetto, non #vorreiEssere altro che un' opera d'arte. Lasciare un' impronta,un messaggio . E su… - zanzibardy : RT @Adnil47991189: Se potessi essere un oggetto, non #vorreiEssere altro che un' opera d'arte. Lasciare un' impronta,un messaggio . E su… - Amelie84044597 : RT @Adnil47991189: Se potessi essere un oggetto, non #vorreiEssere altro che un' opera d'arte. Lasciare un' impronta,un messaggio . E su… -