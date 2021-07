Mourinho a Roma: cambio di programma per l’arrivo in città. Le ultime (Di giovedì 1 luglio 2021) José Mourinho atterrerà a Ciampino e non a Fiumicino per ragioni di sicurezza: le ultime sull’arrivo a Roma del tecnico portoghese cambio di programma in extremis per José Mourinho. L’aereo privato su cui viaggerà il tecnico portoghese atterrerà a Ciampino e non a Fiumicino, come previsto inizialmente. Il motivo è riconducibile alle restrizioni per il Covid. Una volta sbarcato a Roma, Mourinho verrà scortato da tre van a Trigoria, dove rimarrà in isolamento per i prossimi cinque giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Joséatterrerà a Ciampino e non a Fiumicino per ragioni di sicurezza: lesuldel tecnico portoghesediin extremis per José. L’aereo privato su cui viaggerà il tecnico portoghese atterrerà a Ciampino e non a Fiumicino, come previsto inizialmente. Il motivo è riconducibile alle restrizioni per il Covid. Una volta sbarcato averrà scortato da tre van a Trigoria, dove rimarrà in isolamento per i prossimi cinque giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

