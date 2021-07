M5S, incontro Di Maio-Conte (Di giovedì 1 luglio 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha appena raggiunto l’abitazione di Giuseppe Conte, nelle ore in cui i pontieri del M5S tentano l’ultima, difficile mediazione tra l’ex premier e il garante del Movimento Beppe Grillo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Diha appena raggiunto l’abitazione di Giuseppe, nelle ore in cui i pontieri del M5S tentano l’ultima, difficile mediazione tra l’ex premier e il garante del Movimento Beppe Grillo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

