Ghost of Tsushima Director's Cut annunciato per PS4 e PS5, include il DLC Iki Island – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 1 luglio 2021) Ghost of Tsushima: Director's Cut è stato infine annunciato ufficialmente per PS4 e PS5, include il DLC Iki Island e diverse novità e miglioramenti. Ghost of Tsushima Director's Cut è realtà ed è stato annunciato per PS5 e PS4 da Sony in via ufficiale con un trailer di presentazione, che presenta i contenuti comprensivi anche di una nuova espansione, Iki Island e una serie di aggiunte e miglioramenti rispetto alla versione originale. La data di uscita è fissata per il 20 agosto 2021, sia su PS5 che su PS4.

