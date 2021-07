Genoa, ora è ufficiale: acquistato il talento Buksa. La nota del club (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Genoa ha annunciato l’acquisto dal Wisla Cracovia dell’attaccante Buksa: il comunicato ufficiale del club rossoblù Il Genoa ha annunciato l’acquisto dal Wisla Cracovia dell’attaccante Aleksander Buksa. Il comunicato ufficiale del club rossoblù. «Il Genoa Cricket and Football club annuncia di aver ingaggiato l’attaccante polacco Aleksander Buksa, 18 anni, tesserato fino al 30 giugno 2021 per il Wisla Krakov Spolka Akcyjna. Nato a Cracovia il 15 gennaio 2003, Aleksander Buksa ha già ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Ilha annunciato l’acquisto dal Wisla Cracovia dell’attaccante: il comunicatodelrossoblù Ilha annunciato l’acquisto dal Wisla Cracovia dell’attaccante Aleksander. Il comunicatodelrossoblù. «IlCricket and Footballannuncia di aver ingaggiato l’attaccante polacco Aleksander, 18 anni, tesserato fino al 30 giugno 2021 per il Wisla Krakov Spolka Akcyjna. Nato a Cracovia il 15 gennaio 2003, Aleksanderha già ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa ora Cagliari, visite mediche per il centrocampista Strootman Visite mediche di Kevin Strootman a Roma per il Cagliari: manca ora solo l'ufficialità per il primo acquisto per la stagione 2021 - '22. Ma ormai è solo una ...Strootman era in prestito al Genoa: ...

Inter, UFFICIALE: addio a Madonna, la Primavera passa a Chivu 11 La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche ufficiale: l'Inter non ha rinnovato il contratto di Armando Madonna che lascia la guida ...semifinale del campionato di categoria contro il Genoa poi ...

Genoa, ora è ufficiale: acquistato il talento Buksa. La nota del club Calcio News 24 Strootman, benvenuto! La scheda dell’olandese Kevin Strootman, salvo sorprese, diventerà un calciatore del Cagliari nelle prossime ore. Tracciamo il profilo del centrocampista olandese INFO. Kevin Johannes Willem Strootman è nato a Ridderkerk, ne ...

Serie A, ritirata la proposta di “spezzatino tv”. Coppa Italia a Mediaset Tramonta definitivamente la proposta di "Serie A spezzatino". La Coppa Italia e la Supercoppa Italiana passano per tre anni a Mediaset ...

