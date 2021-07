F1, Max Verstappen: “È impossibile dire ora come le gomme influenzeranno l’equilibrio” (Di giovedì 1 luglio 2021) Max Verstappen esprime il proprio parere nel corso della conferenza stampa del Gran Premio d’Austria, nona tappa del Mondiale F1 2021. L’olandese cerca conferme nella casa della Red Bull, pista che la scorsa settimana ha visto il #33 del gruppo nettamente superiore alla concorrenza. Il compagno di box di Sergio Perez ha l’opportunità di allungare questo week-end sul sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Sono al momento 18 i punti che separano l’olandese dal britannico, secondo settimana scorsa nel Gran Premio di Stiria. Il leader del campionato ha espresso il proprio parere sulle gomme presenti questo week-end, più morbide rispetto al GP della ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Maxesprime il proprio parere nel corso della conferenza stampa del Gran Premio d’Austria, nona tappa del Mondiale F1 2021. L’olandese cerca conferme nella casa della Red Bull, pista che la scorsa settimana ha visto il #33 del gruppo nettamente superiore alla concorrenza. Il compagno di box di Sergio Perez ha l’opportunità di allungare questo week-end sul sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Sono al momento 18 i punti che separano l’olandese dal britannico, secondo settimana scorsa nel Gran Premio di Stiria. Il leader del campionato ha espresso il proprio parere sullepresenti questo week-end, più morbide rispetto al GP della ...

