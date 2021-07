Covid, in Basilicata 16 tamponi positivi sui 539 esaminati, ma nessun caso di variante Delta (Di giovedì 1 luglio 2021) POTENZA - Sedici dei 539 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono state registrate anche otto nuove ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 1 luglio 2021) POTENZA - Sedici dei 539innelle ultime 24 ore sono risultati: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono state registrate anche otto nuove ...

Advertising

SassiLive : COVID, ASSESSORE REGIONALE LEONE: “IN BASILICATA LA VACCINAZIONE SI CONCENTRA SUGLI OVER 60 PER PREVENIRE VARIANTE… - LaGazzettaWeb : Covid, in Basilicata 16 tamponi positivi sui 539 esaminati, ma nessun caso di variante Delta - AnsaBasilicata : Covid: in Basilicata ancora nessun caso di variante Delta. La Regione, il 13,2 per cento di over 60 senza vaccino… - barinewstv : Covid-19: lieve risalita dell’incidenza in Puglia e Basilicata, ma nessun decesso - zazoomblog : Covid Basilicata oggi 16 contagi: bollettino 1 luglio - #Covid #Basilicata #contagi: -