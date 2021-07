Covid Abruzzo | cluster familiare con 11 positivi a Lanciano | accertata variante Delta

(Di giovedì 1 luglio 2021) Allerta alta aper un-19 subito tracciato e isolato. Sono positive al tampone 11 persone legate tra loro da vincoli di parentela o di rapporti stretti. Solo per 6 di loro è stato possibile procedere al sequenziamento del campione, che ha accertato il contagio da, comune, con molta probabilità, anche agli altri componenti dei tre nuclei familiari. I casi – riferisce una nota della AslVasto Chieti – sono stati scoperti al rientro da un viaggio di due sorelle in un Paese non in area Schengen, sottoposte a tampone e quarantena obbligatori una ...

Solo un vaccinato 'completo', gli altri avevano fatto qualcuno una dose da qualche giorno e altri nessuna Variante Delta in. Allerta alta a Lanciano per un cluster- 19 subito tracciato e isolato. Sono positive al tampone 11 persone legate tra loro da vincoli di parentela o di rapporti stretti. Solo per 6 di ...Tra gli auditi Claudio D'Amario, Direttore Dipartimento Sanità Regionee Simone Dal Pozzo, ...ASL "Lanciano Vasto Chieti" chiarimenti su alcune criticità attinenti la crisi da diffusione...Teramo. Da lunedì sarà possibile vaccinarsi anche nelle farmacie. Già da oggi ci si può prenotare: gli appuntamenti vengono fissati direttamente in farmacia.Almeno cinque, quattro in diversi punti del Teramano e uno a Lanciano (Chieti), i focolai di Covid-19 riconducibili alla variante Delta emersi negli ultimi giorni in Abruzzo. (ANSA) ...