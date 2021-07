Concorsi truccati Asl Latina | arrestato segretario provinciale Pd

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Ildel Pd, Claudio Moscardelli, è finito agli arresti nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte irregolarità riscontrate nella procedura concorsuale riguardante il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale cat. D, indetto in forma aggregata tra la Asl di Frosinone,e Viterbo. A Moscardelli sono contestate le accuse di corruzione in concorso e istigazione alla rivelazione di segreti di ufficio. Questa mattina, personale della Guardia di Finanza e della squadra mobile della questura di ...

Il segretario del Pd di Latina Claudio Moscardelli è finito agli arresti domiciliari in un'inchiesta su presuntinella Regione Lazio. L'accusa è di corruzione e istigazione alla rilevazione del segreto di ufficio. La vicenda riguarda il concorso regionale per l'assegnazione di 23 posti da ...11.30falsi, arresto segr. Pd Latina In una vicenda di presunti, è stato arrestato il segretario provinciale Pd di Latina, Moscardelli. Per lui il Gip ha disposto i domiciliari, per le ipotesi di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. ...Un nuovo scandalo travolge politica e pubblica amministrazione. Polizia e Guardia di Finanza di Latina hanno arrestato il dirigente della Asl di Latina Claudio Ramone e il segretario provinciale del P ...Il segretario provinciale del Pd, Claudio Moscardelli, è finito agli arresti nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte irregolarità riscontrate nella procedura concorsuale riguardante il concorso pubb ...