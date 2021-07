Carlo Calenda: "Caro Letta, molla Conte e Grillo, due frutti avvelenati" (Di giovedì 1 luglio 2021) Carlo Calenda, non giriamoci attorno: questa vicenda dei Cinque Stelle interroga anche il centrosinistra, o no? Certo che interroga anche la sinistra, il centrosinistra. E lo pone davanti al famoso “che fare”. Che poi la risposta è sempre la stessa: “fare politica”. Ma visto che siamo partiti all’antica, iniziamo dall’analisi. È presto fatta: da un certo punto in poi la sinistra ha avuto come unico obiettivo quello di tenere l’alleanza con i Cinque Stelle e con Conte. Ieri con Bettini e Zingaretti, oggi con Boccia e Letta. Direi: un capolavoro, con gli occhi di oggi! Conte è un incapace? L’ho detto per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021), non giriamoci attorno: questa vicenda dei Cinque Stelle interroga anche il centrosinistra, o no? Certo che interroga anche la sinistra, il centrosinistra. E lo pone davanti al famoso “che fare”. Che poi la risposta è sempre la stessa: “fare politica”. Ma visto che siamo partiti all’antica, iniziamo dall’analisi. È presto fatta: da un certo punto in poi la sinistra ha avuto come unico obiettivo quello di tenere l’alleanza con i Cinque Stelle e con. Ieri con Bettini e Zingaretti, oggi con Boccia e. Direi: un capolavoro, con gli occhi di oggi!è un incapace? L’ho detto per ...

