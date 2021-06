Vaccini in vacanza, Piemonte e Liguria hanno un accordo: cosa prevede e da quando parte (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo mesi di discussioni, programmi e anticipazioni, è finalmente in atto l’accordo tra Toti e Cirio, cioè tra la Liguria e il Piemonte, in tema di vaccino. Del resto della questione della vaccinazione in vacanza ha tenuto banco a lungo, soprattutto visto il periodo e le tempistiche tra prima dose e seconda dose. Due regioni però hanno trovato una soluzione per i propri vacanzieri che sarà attiva da domani, 1° luglio. La Liguria però ha nel mirino degli accordi anche quello con la Lombardia e il governatore Fontana ha già inviato la bozza al commissario per l’emergenza Covid ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo mesi di discussioni, programmi e anticipazioni, è finalmente in atto l’tra Toti e Cirio, cioè tra lae il, in tema di vaccino. Del resto della questione della vaccinazione inha tenuto banco a lungo, soprattutto visto il periodo e le tempistiche tra prima dose e seconda dose. Due regioni peròtrovato una soluzione per i propri vacanzieri che sarà attiva da domani, 1° luglio. Laperò ha nel mirino degli accordi anche quello con la Lombardia e il governatore Fontana ha già inviato la bozza al commissario per l’emergenza Covid ...

