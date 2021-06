Temptation Island 2021, Bisciglia svela un retroscena su Maria De Filippi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Filippo Bisciglia svela un retroscena su Temptation Island 2021 e Maria De Filippi. Dal 2014 l’ex gieffino è al timone dello show ambientato in Sardegna. A credere per prima nelle sue potenzialità come conduttore è stata proprio la moglie di Costanzo che anni fa lo mise al timone della prima fortunatissima edizione della trasmissione (tornata dopo l’esordio nel 2005 con un altro nome). Da allora il successo di Temptation Island è stato costante e la trasmissione è diventata un appuntamento fisso per il pubblico. Dietro gli ... Leggi su dilei (Di mercoledì 30 giugno 2021) FilippounsuDe. Dal 2014 l’ex gieffino è al timone dello show ambientato in Sardegna. A credere per prima nelle sue potenzialità come conduttore è stata proprio la moglie di Costanzo che anni fa lo mise al timone della prima fortunatissima edizione della trasmissione (tornata dopo l’esordio nel 2005 con un altro nome). Da allora il successo diè stato costante e la trasmissione è diventata un appuntamento fisso per il pubblico. Dietro gli ...

