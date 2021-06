Michetti | persi 40% alberi | ora ricontrollare pini

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – “Roma ha perso tantinegli ultimi anni, un patrimonio arboreo di circa il 40%. Bisogna trovare anche una soluzione per iaggrediti dalla Cocciniglia. Dobbiamo salvaguardarli, con un censimento e un’attività istruttoria che porti a controllarli uno ad uno. Per ogni albero che muore ne dovremmo piantare due”. Così il candidato sindaco del centrodestra, Enrico, in diretta su Radio Radio.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Michetti persi

Il Riformista

Si alienerebbe altri elettori, oltre ai milioni giàin questi anni. E già rischia tanto così: ... ma se al primo turno ci sono Raggi, Calenda, Gualtieri, e, è chiaro che nessun altro ...Meccanismo analogo per Instagram: Salvini ha 2,3 miloni di fans ma ne ha4600, Meloni ne ha ... Adesso 'Giorgia' ha il sole in fronte, e gli alleati - vedi la candidatura dia Roma - non ...Il futuro dello Stadio Flaminio entra tra i temi caldi della campagna elettorale, Michetti: “Recupero è priorità per tutti i romani”. Il patron della Lazio, Claudio Lotito, lo vorrebbe come Stadio del ...Antonio Noto, tra i più autorevoli sondaggisti italiani, commenta il sondaggio che il suo istituto ha realizzato in esclusiva per TPI sulle elezioni comunali a Roma in programma il prossimo autunno Mi ...