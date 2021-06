Lodi, rissa e incendio nel parcheggio: più controlli in arrivo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lodi, 30 giugno 2021 - Dopo la rissa tra extracomunitari all'esterno del dormitorio di Lodi e il successivo incendio di materassi nel parcheggio vicino, il sindaco di Lodi Sara Casanova ha incontrato ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 giugno 2021), 30 giugno 2021 - Dopo latra extracomunitari all'esterno del dormitorio die il successivodi materassi nelvicino, il sindaco diSara Casanova ha incontrato ...

Logistica: un Eldorado per pochi è un Far western per chi ci lavora Gli ultimi due gravi episodi di Novara e Tavazzano (Lodi)), con incidenti mortali, blocchi stradali ...supera i contrasti per la gestione della rappresentanza che spesso finiscono anche questi in rissa.

“Il malessere viene ora a galla” Dalle bravate alle risse, gli episodi di disagio giovanile delle ultime settimane sono spesso ricondotti dall’opinione pubblica alla pandemia. Per il ...

