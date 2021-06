Kim Jong-Un e il «grave incidente» con Covid-19 in Corea del Nord

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il leader delladelKim-un ha denunciato un «» non meglio specificato legato alla pandemia di Coronavirus che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza del paese e dei suoi cittadini. Secondo quanto riferito dalla Korean Central News Agency, l’agenzia di stampa governativa il Supremo Comandante, mentre presiedeva ieri la riunione estesa del Politburo del Partito dei Lavoratori, ha rimosso dagli incarichi alcuni funzionari di alto livello. E questo perché loro «trascurando importanti decisioni del partito, hanno causato un...

- Un, durante la riunione estesa del Politburo del Partito dei Lavoratori da lui presieduta, ha rimosso alcuni funzionari di alto livello dai loro incarichi. Una decisione arrivata perché, ...Lo stesso leader- un, stando al quotidiano sudcoreano, avrebbe definito il possesso di animali domestici come 'una tendenza contaminata dall'ideologia borghese'. Così, mentre le famiglie ...Roma, 30 giugno 2021 - Un altro mistero arriva dalla Corea del Nord. E' lo stesso leader nordcoreano Kim Jong Un a parlare di un non meglio precisato "incidente grave" e ha strigl ...Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha denunciato un "grave incidente" – di cui non sono stati spiegati i contorni – legato all’epidemia di coronavirus, che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza d ...