Ilary Blasi scelta per un nuovo programma da condurre. Ecco quale (Di mercoledì 30 giugno 2021) In partenza ad autunno 2021, ritroveremo su Canale 5, la splendida Ilary Blasi, con un nuovo programma dal titolo “Star in the star”. Sarà Ilary Blasi a condurre il nuovo programma che andrà in onda su Canale 5 in autunno 2021, dal titolo “Star in the star”. Inizialmente Mediaset aveva pensato ad altri volti al posto di Ilary Blasi, come Lorella Cuccarini o addirittura Paolo Bonolis, ma entrambi sia Lorella che Paolo hanno rifiutato la proposta. Dunque quindi sarà la Blasi dopo la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) In partenza ad autunno 2021, ritroveremo su Canale 5, la splendida, con undal titolo “Star in the star”. Saràilche andrà in onda su Canale 5 in autunno 2021, dal titolo “Star in the star”. Inizialmente Mediaset aveva pensato ad altri volti al posto di, come Lorella Cuccarini o addirittura Paolo Bonolis, ma entrambi sia Lorella che Paolo hanno rifiutato la proposta. Dunque quindi sarà ladopo la ...

Advertising

zazoomblog : Ilary Blasi dopo l’Isola arriva su Canale 5 con Star in the star - #Ilary #Blasi #l’Isola #arriva #Canale - RidleyScottex : Secondo me la Marcuzzi si è incazzata con tutta la ragione di questo mondo perché a Mediaset prima le hanno tolto… - MondoTV241 : 'Star in the Star' affidato ad Ilary Blasi, il nuovo format il giovedì su Canale 5 #ilaryblasi - Silvia7070 : @DreamTeamCB Mettiamo nell’elenco anche Ilary Blasi… - chilosanonsisa : @saponetta15 @GiusCandela Stai parlando di Ilary Blasi? -