Giannis | il ginocchio non è rotto Ma gara - 5 e i playoff sono ad alto rischio

4n1mo51t1som1n4 : Giannis Antetokounmpo è un cyber. Un qls essere umano, sollecitato da quella iperestensione, si sarebbe polverizzat… - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Giannis, il ginocchio non è rotto. Ma quanto tempo starà fuori? - Basketcaffe : #NBA - Dopo gli esami strumentali Giannis #Antetokounmpo non ha evidenziato danni strutturali al ginocchio sinistro… - infoitsport : I Bucks tremano: infortunio al ginocchio per Giannis Antetokounmpo - Gazzetta_NBA : Giannis, il ginocchio non è rotto. Ma quanto tempo starà fuori? -

Ultime Notizie dalla rete : Giannis ginocchio

Prima la buona notizia per i tifosi di Milwaukee: non c'è niente di rotto nelsinistro diAntetokounmpo, infortunato in gara - 4 contro Atlanta . Poi la cattiva: i playoff del due volte mvp potrebbero comunque essersi chiusi a 7'14' dalla fine del terzo quarto ...... la squadra di coach Nate McMillan spazza via i Bucks, orfani diAntetokounmpo dopo 24 minuti (iperetensione del, c'è paura che si sia fatto male seriamente) ma ampiamente sotto già ...There is no structural damage to Giannis Antetokounmpo's left knee after his awkward landing last night in Atlanta; ligaments are sound, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Timetab ...Dopo lo spavento, Giannis è tornato a Milwaukee coi compagni e si è sottoposto agli accertamenti del caso. Secondo le prime indiscrezioni, raggi e la risonanza magnetica non hanno evidenziato niente d ...