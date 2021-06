Euro 2020, governo Gb a tifosi inglesi: "Non andate a Roma" (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - "Non andate a Roma". E' l'appello rivolto dal governo britannico ai tifosi inglesi in vista del match di sabato allo stadio Olimpico di Roma tra Inghilterra e Ucraina, valido per i quarti di finale di Euro 2020. I timori sono ovviamente legati al diffondersi della variante delta del covid. Chi arriva in Italia dal Regno Unito deve osservare una quarantena di 5 giorni. Il match degli Europei è in programma solo tra quattro giorni. Ai microfoni di Sky News, la sottosegretaria Anne-Marie Trevelyan invita quindi i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - "Non". E' l'appello rivolto dalbritannico aiin vista del match di sabato allo stadio Olimpico ditra Inghilterra e Ucraina, valido per i quarti di finale di. I timori sono ovviamente legati al diffondersi della variante delta del covid. Chi arriva in Italia dal Regno Unito deve osservare una quarantena di 5 giorni. Il match deglipei è in programma solo tra quattro giorni. Ai microfoni di Sky News, la sottosegretaria Anne-Marie Trevelyan invita quindi i ...

Advertising

a_padellaro : GLI EURO 2020 IDIOTI Il premio va alla Uefa per avere organizzato in tempi pandemici gli Europei di calcio itineran… - Inter : ? | #EURO2020 Si chiude l'avventura a Euro 2020 della Croazia di Brozovic e Perisic. ?? - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 FRANK DE BOER NON È PIÙ IL CT DELL'OLANDA Lo annuncia la Federazione con un comunicato… - Matteo3104 : RT @TitouSDR: Paul Pogba - Euro 2020 - pav16_ : RT @TitouSDR: Paul Pogba - Euro 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Generali:nuova strategia clima,investimenti fino a 9,5 mld ... che è stato superato con un anno d'anticipo grazie a investimenti pari a 6 miliardi a fine 2020. ... Si tratta del Tier 2 in euro con scadenza giugno 2032 per un importo pari a 500 milioni, emesso in ...

Belgio, i giocatori incontrano le famiglie nonostante il divieto Uefa Belgio Tutte le notizie sulla squadra

Confermati i quarti di finale di UEFA EURO 2020 UEFA.com Nainggolan: “L’Italia? Non è tranquilla. Hazard e De Bruyne fondamentali” Le parole del centrocampista belga del Cagliari, a due giorni dalla sfida tra azzurri e diavoli rossi. Con uno sguardo al suo futuro Sarà una serata tutta particolare per Radja Nainggolan, che venerdì ...

Bookies - Capocannoniere Euro 2020: Ronaldo favorito (2,00), Lukaku staccato Il fuoriclasse della Juventus, infatti, è il grande favorito per il titolo di capocannoniere di Euro 2020: gli esperti di Sisal Matchpoint lo vedono sul trono dei bomber a 2,00. Decisamente staccato ...

... che è stato superato con un anno d'anticipo grazie a investimenti pari a 6 miliardi a fine. ... Si tratta del Tier 2 incon scadenza giugno 2032 per un importo pari a 500 milioni, emesso in ...Belgio Tutte le notizie sulla squadraLe parole del centrocampista belga del Cagliari, a due giorni dalla sfida tra azzurri e diavoli rossi. Con uno sguardo al suo futuro Sarà una serata tutta particolare per Radja Nainggolan, che venerdì ...Il fuoriclasse della Juventus, infatti, è il grande favorito per il titolo di capocannoniere di Euro 2020: gli esperti di Sisal Matchpoint lo vedono sul trono dei bomber a 2,00. Decisamente staccato ...