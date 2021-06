E ora Conte che fa? (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Ha fatto la sua scelta, ha deciso di essere il padre padrone della sua creatura”. Questo è l’unico commento rilasciato da Giuseppe Conte dopo aver letto il post pubblicato da Beppe Grillo. Quello che sembrava essere uno strappo (evidente, ma forse ricucibile) si è trasformato in una frattura insanabile con il MoVimento 5 Stelle che – dopo lunghi mesi di attesa – si ritrova al punto di partenza. Adesso la fibrillazione politica si sposta sulle mosse dell’ex Presidente del Consiglio che potrebbe tentare la scalata (senza garante) ai pentastellati, oppure cercare la via (non in solitaria) del “proprio” partito. Giuseppe Conte, cosa farà l’ex Presidente dopo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Ha fatto la sua scelta, ha deciso di essere il padre padrone della sua creatura”. Questo è l’unico commento rilasciato da Giuseppedopo aver letto il post pubblicato da Beppe Grillo. Quello che sembrava essere uno strappo (evidente, ma forse ricucibile) si è trasformato in una frattura insanabile con il MoVimento 5 Stelle che – dopo lunghi mesi di attesa – si ritrova al punto di partenza. Adesso la fibrillazione politica si sposta sulle mosse dell’ex Presidente del Consiglio che potrebbe tentare la scalata (senza garante) ai pentastellati, oppure cercare la via (non in solitaria) del “proprio” partito. Giuseppe, cosa farà l’ex Presidente dopo ...

CottarelliCPI : Ho sentito ora le dichiarazioni di Conte su Grillo. E leggo della posizione di Grillo su Conte. L'antipolitica si è… - Ettore_Rosato : Dice di aver favorito nascita #GovernoDraghi... Io ricordo Conte che cercava voti in Senato, creava “responsabili'… - bendellavedova : Grillo non lascia a Conte il M5S della rivoluzione giacobina e populista ma raddoppia: ovvio. Il Pd aveva scommesso… - gispedicato : RT @Phastidio: Ora, per preservare una stagione di governo che resterà nella storia italiana, oltre che il leader che è 'oggettivamente un… - opmas15 : @OGiannino Queste diatribe sul comando nei partiti ci sono sempre state Prodi/D'Alema Berlusconi/Fini ora Grillo/… -