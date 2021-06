Buzzi Unicem, S&P migliora il rating a BBB. Outlook stabile (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Standard & Poor’s ha migliorato il merito di credito di Buzzi Unicem. Il rating a lungo termine è stato alzato da “BBB-” a “BBB“ e quello a breve termine da “A-3” ad “A-2”. L’Outlook – informa una nota – è stabile. (Foto: © sergwsq / 123RF) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Standard & Poor’s hato il merito di credito di. Ila lungo termine è stato alzato da “BBB-” a “BBB“ e quello a breve termine da “A-3” ad “A-2”. L’– informa una nota – è. (Foto: © sergwsq / 123RF)

Le posizioni corte su Buzzi Unicem La Consob fa sapere che Citadel Advisors e Citadel Europe, dal 29 giugno, detengono una posizione ribassista su Buzzi Unicem rispettivamente dello 0,51% e dello 0,90%. 30 - 06 - 2021 04:35

