Agenzia cyber, tempo scaduto. L'allarme di Gabrielli (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'Italia deve lanciare al più presto l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). Dalla Camera, di fronte alle commissioni Affari Costituzionali e Trasporti riunite, il sottosegretario con delega all'Intelligence e alla Sicurezza Franco Gabrielli lancia L'allarme: "La struttura cibernetica pubblica presenta fortissime criticità". A Montecitorio il responsabile degli 007 italiani ed ex capo della Polizia ha spiegato perché bisogna accelerare con l'Agenzia, nata sulla spinta del governo Draghi per rimettere in ordine le competenze per la cybersecurity dell'intelligence e dare un ...

