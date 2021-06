Traffico Roma del 29-06-2021 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 giugno 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati in redazione Sonia cerquetani queste ultime notizie Code in entrata asulla diramazionenord da Settebagni a raccordo anulare file perintenso Anche sulla Pontina tra Pomezia Nord via di Decima versocentro e poi sullaFiumicino altezza raccordo anulare rallentamenti a tratti sulla Cristoforo Colombo nelle due direzioni rallentamenti anche sulla litoranea 3 Lido di Castel Fusano e Torvaianica in città rallentamenti per incidente su Viale della Serenissima altezza Tiburtina chiusa al transito per lavori urgenti la via ...