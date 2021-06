Advertising

KattInForma : Paola Adamo morta a 14 anni per leucemia va verso la santità - benedetto49 : Paola Adamo, la santità giovane «della porta accanto» - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: Sugli altari. Paola Adamo, la santità giovane «della porta accanto» - antennasud_13 : Taranto | Per Paola Adamo avviata causa di beatificazione - RobertoFiem : -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Adamo

sarà beata? Ha preso il via quest'oggi l'iter per la causa di beatificazione e canonizzazione della ragazzina morta a soli quattordici anni il 28 giugno 1978 per via di un'epatite virale ......- Nel Duomo di San Cataldo a Taranto si è insediato ufficialmente con il rito del giuramento il Tribunale Diocesano che si occuperà della causa di Beatificazione e Canonizzazione di, ...Muore a causa di una brutta malattia, ma questo non mina affatto la sua fede anzi lascia un'eredità spirituale preziosa.OSTUNI - Otto incontri per raccontare il benessere, in un’indagine che spazia attraverso le discipline che coltivano una porzione dello ‘stare bene’, dalla Medicina allo Sport, passando per Comunicazi ...