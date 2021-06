G20, Di Maio: l’Italia sostiene il multilateralismo e il sistema di regole dell’ONU (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento di apertura al G20 Esteri di Matera ha ribadito il sostegno dell’Italia al multilateralismo e a un ordine internazionale “basato sulle regole, con le Nazioni Unite al centro”. “La pandemia da Covid-19 ha messo in luce la necessità di una risposta internazionale coordinata ad emergenze che trascendono i confini nazionali. In un mondo interconnesso, il multilateralismo e la cooperazione internazionale sono gli unici strumenti davvero efficaci di fronte a sfide globali”. Il ministro ha espresso anche la necessità che il G20 sostenga la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Il ministro degli Esteri, Luigi Di, nel suo intervento di apertura al G20 Esteri di Matera ha ribadito il sostegno delale a un ordine internazionale “basato sulle, con le Nazioni Unite al centro”. “La pandemia da Covid-19 ha messo in luce la necessità di una risposta internazionale coordinata ad emergenze che trascendono i confini nazionali. In un mondo interconnesso, ile la cooperazione internazionale sono gli unici strumenti davvero efficaci di fronte a sfide globali”. Il ministro ha espresso anche la necessità che il G20 sostenga la ...

Advertising

TgRaiBasilicata : L'arrivo delle delegazioni @G20Italy a #Matera per la plenaria a Palazzo Lanfranchi - GALLERY - CanesiCarlo : Al bibitaro gigino la frottola @luigidimaio gli danno paroloni a caso da dire, come 'multilateralismo' , o avrà u… - temujintrillxon : RT @Agenzia_Ansa: 'Il multilateralismo e la cooperazione sono fondamentali per rispondere alle sfide globali'. Lo ha detto il ministro degl… - Agenzia_Italia : 'Il primo obiettivo è fermare la pandemia, poi la ripresa', dice Blinken al G20 di Matera - infoitinterno : G20, tutto pronto. Di Maio: «Il Sud sarà al centro del mondo» -