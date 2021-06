Dimarco pronto a tornare all’Hellas Verona? Silvestri è la chiave

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dimarco pronto

Calciomercato.com

Umberto Tessier) SI GIOCA Inter Empoli Primavera sta per cominciare: tutto èper la ... folta linea a cinque invece a centrocampo, con Persyn, Wieser, Casadei, Squizzato epossibili ...Per Hakimi c'è ancora la pista PSG accesa, con il Chelseaad approfittarne in caso di ... Condi ritorno e il jolly Darmian con Perisic l'Inter sarebbe stata in un'ottima condizione. ...Negli ultimi giorni per il marocchino classe 1998 si era fatto sotto anche il Chelsea neo campione d'Europa, che aveva provato ad inserirsi offrendo 50 milioni di euro e il cartellino di Marcos Alonso ...L'Inter continua a muoversi sul mercato e per quel che riguarda i giocatori che negli ultimi mesi sono stati in prestito in ...