Cindy a piedi dalla Francia sulle orme di San Francesco con asinella e cagnolina per avere notizie sul bisnonno (Di martedì 29 giugno 2021) FOSSOMBRONE - Ha voluto ripercorrere le strade di San Francesco. È arrivata a piedi in pellegrinaggio accompagnata dall'asinella Nenette e dalla cagnolina Mina, la 36enne francese Cindy Chabot, di ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 29 giugno 2021) FOSSOMBRONE - Ha voluto ripercorrere le strade di San. È arrivata ain pellegrinaggio accompagnata dall'Nenette eMina, la 36enne franceseChabot, di ...

Advertising

ArjunaCecchetti : Daje! Dalla Francia a piedi: Cindy in Umbria sulla via di Francesco - umbriaOn : Dalla Francia a piedi: Cindy in Umbria sulla via di Francesco -