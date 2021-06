Cashback sospeso dal 30 giugno | cosa succede adesso

(Di martedì 29 giugno 2021) Siamo ormai agli sgoccioli per poter usufruire delconcesso dallo Stato. Dal 30le cose infatti potrebbero cambiare. Ilrischia di essereMancano ancora pochi giorni e poi ildi stato verrà. Come riporta il Corriere della Sera, l’iniziativa va verso lo stop a partire dal prossimo 30almeno per sei mesi. Il tutto era nato sotto l’egida del Governo Conte, maè destinato ad essere messo da parte. Il quotidiano lo apprende da fonti di maggioranza: questo è quanto deciso durante la riunione della ...

Il cashback di Stato ha avuto una fase di rodaggio con la versione "extra" di Natale, dall'8 dicembre. Se non verrà sospeso o modificato prima, il programma dovrebbe riprendere per altri due semestri. Il cashback sarà sospeso dal 30 giugno. Nel corso della cabina di regia di ieri sera a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato di voler fermare il cashback nei prossimi sei mesi.