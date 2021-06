Cashback, scontro nella maggioranza ma Draghi tira dritto (Di martedì 29 giugno 2021) Cashback sospeso, è scontro nella maggioranza. L’incidente diplomatico vero e proprio arriva dopo 12 ore di silenzio. “La sospensione del Cashback è un errore”, dice Stefano Patuanelli, ministro dell’Agricoltura e capodelegazione del M5S al governo, a margine del Consiglio europeo in Lussemburgo. La delusione, dichiarata senza giri di parole, arriva a dodici ore dalla cabina di regia che, alle prese con licenziamenti e cartelle esattoriali, ha decretato a sorpresa una sospensione di sei mesi del meccanismo di premi e rimborsi per chi utilizza i pagamenti elettronici. Con un chiaro obiettivo anti-evasione ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021)sospeso, è. L’incidente diplomatico vero e proprio arriva dopo 12 ore di silenzio. “La sospensione delè un errore”, dice Stefano Patuanelli, ministro dell’Agricoltura e capodelegazione del M5S al governo, a margine del Consiglio europeo in Lussemburgo. La delusione, dichiarata senza giri di parole, arriva a dodici ore dalla cabina di regia che, alle prese con licenziamenti e cartelle esattoriali, ha decretato a sorpresa una sospensione di sei mesi del meccanismo di premi e rimborsi per chi utilizza i pagamenti elettronici. Con un chiaro obiettivo anti-evasione ...

