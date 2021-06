Calcio | Figc | trust Salernitana di Lotito non rispetta requisiti richiesti**

(Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. – (Adnkronos) – Ildella, secondo la, “nondi indipendenza e terzietà che erano stati richiesti”. Non si entra nel merito delle persone ma delle procedure con cui sono stati nominati. Laquindi sostanzialmente ha bocciato la proposta dipresentata venerdì dalle società proprietarie dalla, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ma ha dato tempo fino a sabato alle 20 per risolvere i problemi che sono stati evidenziati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Gli appunti ? Secondo la'in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio blind trust. La...Larileva, inoltre, che non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti".Da parte della Figc è stato evidenziato come, «in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio 'blind ...La Federcalcio ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla Salernitana (una del figlio di Claudio Lotito, Enrico e l'altra di suo cognato Marco Mezzaroma) dand ...