BSB | infortunio per Xavi Forès | ' Tornerò a Knockhill al top della forma'

(Di martedì 29 giugno 2021) Non è iniziato nel migliore dei modi il campionato 2021 dinel British Superbike : lo spagnolo ha infatti concluso anzitempo il weekend a causa di una brutta caduta nel corso delle prime ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : BSB infortunio

Motosprint.it

... lo spagnolo ha infatti concluso anzitempo il weekend a causa di una brutta caduta nel corso delle prime prove libere del venerdì, rimediando unalla mano che l'ha costretto a restare ai ......contatto tra la Kawasaki di Wyman e le gambe del numero 58 non hanno portato ad un serio..., Oulton Park: tre vittorie su tre per Jason O'HalloranE' finito con le prove libere il primo fine settimana di Xavi Forès nel BSB con la BMW del team FHO Racing, a causa di una brutta caduta che non gli ha permesso di prendere parte alle gare ...