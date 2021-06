Tragedia a Torvaianica, 65enne morto in spiaggia: ecco chi era la vittima (Di lunedì 28 giugno 2021) E’ Nicola Arboletto l’uomo deceduto ieri a Torvaianica a causa di un malore mentre era in acqua. Nicola aveva 65 anni ed era in vacanza sul litorale romano con il figlio e altri familiari. Tragedia a Torvaianica: morto il 65enne Nicola Arboletto LA Tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, sulla spiaggia di Torvaianica. Il 65enne si trovava alla spiaggia libera nelle vicinanze dello stabilimento balneare Lido, all’altezza del lungomare Carbonetti. L’uomo era appena entrato in mare quando improvvisamente ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) E’ Nicola Arboletto l’uomo deceduto ieri aa causa di un malore mentre era in acqua. Nicola aveva 65 anni ed era in vacanza sul litorale romano con il figlio e altri familiari.ilNicola Arboletto LAè avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, sulladi. Ilsi trovava allalibera nelle vicinanze dello stabilimento balneare Lido, all’altezza del lungomare Carbonetti. L’uomo era appena entrato in mare quando improvvisamente ha ...

