Tour de France 2021, Mathieu van der Poel: “Ultimi chilometri tecnici e pericolosi. Fiero di essere in giallo” (Di lunedì 28 giugno 2021) La terza tappa del Tour de France 2021 ha vissuto tantissimi rischi. La Lorient-Pontivy poteva trasformarsi in qualcosa di drammatico, con tre cadute negli Ultimi 10 chilometri che hanno causato i ritiri di Jack Haig (Bahrain-Victorious) e Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Per la maglia gialla Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) è stata fortunatamente una giornata senza particolari problemi. Il campione olandese si è tenuto attentamente fuori dai guai, concludendo la frazione al settimo posto, nel gruppetto dei migliori. Il leader della classifica generale si è espresso in ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) La terza tappa deldeha vissuto tantissimi rischi. La Lorient-Pontivy poteva trasformarsi in qualcosa di drammatico, con tre cadute negli10che hanno causato i ritiri di Jack Haig (Bahrain-Victorious) e Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Per la maglia giallavan der(Alpecin-Fenix) è stata fortunatamente una giornata senza particolari problemi. Il campione olandese si è tenuto attentamente fuori dai guai, concludendo la frazione al settimo posto, nel gruppetto dei migliori. Il leader della classifica generale si è espresso in ...

Advertising

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - OA_Sport : Mathieu van der Poel è contento di poter regalare qualcosa ai suoi compagni di squadra, ma si rende conto anche del… - infoitsport : EF Education-Nippo, Lachlan Morton sta correndo un Tour de France alternativo in solitaria per beneficenza - infoitsport : TOUR DE FRANCE 2021. SFRECCIA MERLIER, PIAZZATI BALLERINI E COLBRELLI, TANTE CADUTE, PAGANO ROGLIC E POGACAR -