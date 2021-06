Sileri | “Green pass dopo prima dose? Non è stato un errore Ma con variante Delta verosimile rimodulazione | con rilascio dopo la seconda”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, “è” che, visti i dati della, “sia necessaria unadel”. E cioè che sia necessario rilasciarlo “la” e non piùlacome avviene ora in Italia. Secondo il sottosegretario, intervenuto a 24 Mattino su Radio 24, però, “è presto per dirlo” e bisognerà “aspettare ancora i dati di una o due settimane”. In ogni caso, rilasciarlo ...

: 'Variante Delta cambierà ilPass' 'È verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare ilpass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, ......ilpass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, ...L'Italia è tutta bianca, ma con la variante Delta si rischiano zone rosse. Nel frattempo il problema vero è non allentare la guardia e non rischiare di ritrovarci ad ottobre a dovere richiudere alcune ...28 GIU - La Delta, la cosiddetta “indiana”, in Italia passa dal 4,2% registrato nel mese di maggio al 16,8% del mese di giugno. Questi i numeri riportati nell'ultimo bollettino dell'Istituto superiore ...