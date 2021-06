Raid dei vandali in spiaggia | tagliano i lettini | mangiano le paste e gettano nei rifiuti quelle avanzate

Advertising

vaticannews_it : #24giugno #Tigray raid aereo su un mercato. Almeno 80 vittime. Gli appelli del #Papa, la voce dei vescovi locali e… - giacDomenico : Raid americani contro strutture utilizzate da milizie filoiraniane - qn_lanazione : Rave party dei baby-vandali. Raid tra i bagni del litorale pisano - Nazione_Pisa : Rave party dei baby-vandali. Raid tra i bagni del litorale pisano - GiuliaFiorent13 : RT @_EAHA_: Io se dovessi convincere qualcuno che è necessaria e urgente la legge Zan organizzerei dei raid contro gli omosessuali. -

Ultime Notizie dalla rete : Raid dei

Quasi all'alba qualche vandalo si è divertito a tagliarelettini arrecandodanni allo stabilimento balneare. Non contenti hanno anche reciso le corde che tenevano insieme le canoe facendole ...... 'In soli due giorni a Napoli si sono verificati ben 5 fra aggressioni,vandalici, furti di ... un servizio fondamentale per la sicurezza e la salutecittadini, specie in con la pandemia. Nello ...PESARO - Notte di vandalismi e un tentato furto. Brutto risveglio ieri mattina per i gestori di bagni Jolly Joker sul litorale di levante a Pesaro. Quasi all’alba qualche vandalo si ...Roma, 28 giu. (LaPresse) - "Con le azioni intraprese ieri abbiamo dimostrato che Biden è pienamente disposto ad agire, appropriatamente, per proteggere i ...