Pd | Pelonzi | cittadini e dipendenti Ama rischiano salute

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma – “La sindaca distratta dalla campagna elettorale ignora l’emergenza, la Capitale nell’anno del 150esimo ridotta ad una discarica a cielo aperto. Roghi in strada, miasmi insopportabili, topi ed insetti tra i rifiuti.” “costretti a lavorare su mezzi non sanificati e guasti. Nonostante l’allarme lanciato dall’ordine dei medici e la delibera della Regione Lazio, il tavolo con il Ministero, dal Campidoglio nessuna reazione.” “Il 7 luglio la Città Metropolitana darà la mappa aggiornata delle aree bianche certificando un clamoroso ritardo. La situazione purtroppo tende a peggiorare visto che anche Giovi ha comunicato al comune che potrà ricevere il 25% in meno di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pelonzi cittadini

RomaDailyNews

"L' Ama ha emanato una nota in cui si dichiara "parte lesa" rispetto ai disservizi che istanno vivendo nella raccolta dei rifiuti. L' Ama indica come principale causa dei ...Giulio"Per Raggi la campagna elettorale conta più della salute dei- attacca il segretario ... Mentre per il consigliere Pd del Campidoglio Giulio, "Il contrasto tra le bugie della sindaca ...Roma - "La sindaca distratta dalla campagna elettorale ignora l'emergenza, la Capitale nell'anno del 150esimo ridotta ad una discarica a cielo aperto.La municipalizzata non ci sta a essere il capro espiatorio. Per i dem la sindaca fa scaricabarile con la Regione. E nelle le strade si accumula la spazzatura ...