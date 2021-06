Mascherine all'aperto, quando metterle e quando toglierle. Ricciardi: «Cautela o arriverà una nuova ondata» (Di lunedì 28 giugno 2021) Un?Italia tutta bianca e, 262 giorni dopo l?ultima volta, senza mascherina all?aperto. La data di oggi, 28 giugno, è una di quelle che ricorderemo a lungo. Non solo... Leggi su ilmattino (Di lunedì 28 giugno 2021) Un?Italia tutta bianca e, 262 giorni dopo l?ultima volta, senza mascherina all?. La data di oggi, 28 giugno, è una di quelle che ricorderemo a lungo. Non solo...

Advertising

borghi_claudio : Adesso che ci sono milioni di vaccinati, alla prossima salita dei contagi mi raccomando ricordarsi di dare la colpa… - matteosalvinimi : Mentre l’Italia finalmente da lunedì si libera dalle mascherine all’aperto, in Campania il signor De Luca vuole con… - SkyTG24 : “Se i contagi risalgono, rimettere le mascherine”. Alla vigilia della revoca dell’obbligo delle #mascherine all’ape… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Covid, da oggi tutta Italia è in zona bianca. Stop anche a obbligo mascherine all'aperto - Alessandrobarix : RT @ItalicaTestudo: #Figliuolo mette in vendita 218 mln di #mascherine FARLOCCHE comprate da #Arcuri Quindi per mesi c'hanno rifilato roba… -