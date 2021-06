Mara Venier in lacrime: “La più difficile della mia vita” (Di lunedì 28 giugno 2021) E’ stata una stagione di Domenica In che Mara Venier ha sentito particolarmente. Ieri, nell’ultimo appuntamento, è scoppiata in lacrime. Mara Venier (Google Images)La trasmissione principale della domenica di Rai 1, Domenica In, ha visto il suo epilogo nella giornata di ieri. E’ stata una puntata molto forte anche per tutto quello che ha vissuto Mara Venier. La conduttrice è stata condizionata da un problema ai denti che l’ha tenuta seriamente a dura prova. Un problema che è stato difficile superare ma che alla fine si è ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 giugno 2021) E’ stata una stagione di Domenica In cheha sentito particolarmente. Ieri, nell’ultimo appuntamento, è scoppiata in(Google Images)La trasmissione principaledomenica di Rai 1, Domenica In, ha visto il suo epilogo nella giornata di ieri. E’ stata una puntata molto forte anche per tutto quello che ha vissuto. La conduttrice è stata condizionata da un problema ai denti che l’ha tenuta seriamente a dura prova. Un problema che è statosuperare ma che alla fine si è ...

