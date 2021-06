M5S | Conte | “No alla diarchia con Grillo Se non si cambia c’è il declino”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il Movimento Cinque Stelle è a un punto di svolta senza precedenti nella sua storia. Lo ha certificato oggi 28 giugno l’ex premier Giuseppe, chiamato da tempo a diventarne il nuovo leader indiscusso. Ma che invece è discusso eccome dal fondatore e garante dei M5S, Beppe. “Fu proprio Beppea chiedermi di diventare leader del Movimento 5 Stelle” ha ricordatonella conferenza stampa pomeridianaSala del Tempio di Adriano a Roma. Per poi concludere: “Decida lui se fare il padre padrone o il padre generoso, io non faccio il prestanome“. “Serve un profondo rinnovamento” L’ex ...

MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - fattoquotidiano : Scontro dentro M5s, Adnkronos: "C'è stata una telefonata tra Conte e Grillo. Una trattativa esiste, ma restano le d… - Linkiesta : Grillo e Conte fanno politica grottesca perché hanno voglia di niente, anzi grotteschissima Questo spettacolo cir…

In quell'occasione mi venne spontaneo rilasciare una dichiarazione rivolta agli amici: io ci ... A dirlo l'ex premier Giuseppein conferenza stampa. Facebook'Confesso - aggiunge- che non avevo un'idea di impegno preciso. Fu una frase di affetto e ... Poi mi invitò al Forum, dove rifiutai di entrare nelritenendo che una mia investitura a freddo ...Lo dice Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa in cui ha invitato gli attivisti del M5S ad esprimersi sulle sue proposte, che domani consegnerà a Beppe GRillo e Vito Crimi.La buona notizia è che siamo ai titoli di coda di questa buffonata. #Conte #M5S #Grillo". Così Matteo Richetti di Azione su twitter.