(Di lunedì 28 giugno 2021)diin occasione di Croazia-: lo stop sbagliato del portiere iberico porta in vantaggio la formazione avversaria agli ottavi di EURO 2020. Sospiro di sollievo, alla fine del primo tempo, per. Il calciatore spagnolo, infatti, è stato il ‘colpevole’ sulla rete che ha portato la Croazia in vantaggio contro la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? La papera di Unai #Simon paralizza la #Spagna: autorete clamorosa - MCalcioNews : La clamorosa papera di Unai Simon contro la Croazia (VIDEO) - sportmediaset : Euro 2020: Spagna, la clamorosa papera di Unai Simon. #CROESP #SportMediaset - cmercatoweb : ?? #Azpilicueta fa 50 metri di corsa per andare a rincuorare Unai #Simon dopo una papera clamorosa che rimarrà nella… - EmmSorrentino : Papera del portiere iberico #UnaiSimon in #CroaziaSpagna, ottavo di finale di #EURO2020 -

Ultime Notizie dalla rete : papera Unai

IncredibilediSimón che ha regalato il vantaggio alla Croazia: liscio da Mai dire gol Incredibile al Parken di Copenhagen. La Croazia è in vantaggio contro la Spagna grazie ad una colossaledi ...DIRETTA CROAZIA SPAGNA (RISULTATO 1 - 0):DISIMON! La Spagna batte il calcio d'inizio del match. Laporte prova a servire per Gayà, Livakovic esce con i tempi giusti. Bellissima sponda di Ferran Torres per Koke, il centrocampista ...Primo tempo dell'ottavo di finale di Copenaghen ad ampie tinte rosse quello tra Croazia e Spagna con la squadra di Luis Enrique che domina sul piano del gioco, ma non per quanto riguarda il risultato.Clamorosa papera di Unai Simon durante Croazia-Spagna. Nel corso del primo tempo della partita degli Europei di calcio, gara valida per gli ottavi di finale, il portiere spagnolo ha completamente lisc ...