Harry e William avrebbero litigato al funerale di Filippo | il retroscena

(Di lunedì 28 giugno 2021) IlsuSono ormai mesi che si parla delle tensioni che ci sarebbero tra. I due fratelli, un tempo legatissimi, da oltre un anno e mezzo si sarebbero allontanati, e dopo che il Duca di Sussex e Meghan si sono trasferiti in America i rapporti si sarebbero del L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

infoitscienza : William e Harry hanno ¬ęlitigato ferocemente¬Ľ (anche) ai funerali di nonno Filippo - GDS_it : Una statua a #KensingtonPalace per i 60 anni di #Diana: Harry e William insieme all'inaugurazione‚Ķ - GIUSEPPECACACE8 : RT @HuffPostItalia: 'William e Harry hanno litigato ai funerali del nonno. Si sono urlati contro parole dolorose' - danielamartani : Ma a noi di William e Harry ce ne frega qualcosa? - DavideIndro : RT @HuffPostItalia: 'William e Harry hanno litigato ai funerali del nonno. Si sono urlati contro parole dolorose' -

Ultime Notizie dalla rete : Harry William

Vanity Fair Italia

A met√† settimana, in piena Royal week scozzese, l'1 luglioedsveleranno la statua dedicata alla madre Diana nei giardini di Kensington palace. La regina? Tutto fa pensare che sar√† ...Related Storydifendono Diana La novit√† pi√Ļ importante di tutte? Secondo quanto riportato da The Sun ,potrebbe aver ricevuto la visita della regina Elisabetta II a poche ore ...Secondo le ultime indiscrezioni, pare che subito dopo il funerale del Principe Filippo, Harry e William abbiano avuto una violenta lite.Sembra proprio che il principe Harry sia disposto a tornare sui propri passi e ad ammettere alcuni errori commessi nei confronti dei reali d'Inghilterra, in primis nei riguardi della ...