Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci Sono Una Coppia! La Conferma! (Di lunedì 28 giugno 2021) Finalmente Sono usciti allo scoperto! Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci Sono la nuova coppia dell’estate! Ecco tutti i dettagli! Ormai non si nascondono più! L’ex naufraga Drusilla Gucci e l’ex di Selvaggia Roma, Francesco Chiofalo, Sono ufficialmente una Coppia! L’ex naufraga della quindicesima edizione dell’Isola dei famosi è stata di recente al centro dell’attenzione per la sua frequentazione con il noto lenticchio. A lanciare la notizia bomba è stata l’influencer campana Deianira ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 28 giugno 2021) Finalmenteusciti allo scoperto!la nuova coppia dell’estate! Ecco tutti i dettagli! Ormai non si nascondono più! L’ex naufragae l’ex di Selvaggia Roma,ufficialmente unaL’ex naufraga della quindicesima edizione dell’Isola dei famosi è stata di recente al centro dell’attenzione per la sua frequentazione con il noto lenticchio. A lanciare la notizia bomba è stata l’influencer campana Deianira ...

Advertising

GiuseppeporroIt : Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo si stanno frequentando? Arriva l'inaspettata conferma! #drusillagucci… - ElisaDiGiacomo : Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo si frequentano, lui: 'Confermo il mio interesse' - Novella_2000 : Francesco Chiofalo sta frequentando un'amatissima naufraga dell'ultima edizione - gossipblogit : Francesco Chiofalo: flirt con ex concorrente dell’Isola dei Famosi? - IsaeChia : #Isola 15, flirt in corso tra Francesco Chiofalo e un’amatissima ex naufraga? L’indiscrezione -