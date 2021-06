Focolai di variante Delta: dove si trovano, i dati regione per regione. In autunno sarà la più diffusa (Di lunedì 28 giugno 2021) La variante Delta, detta anche “indiana”, è già in Italia ed “entro la fine di agosto rappresenterà il 90% dei virus in circolazione nell’Unione Europea“, secondo il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ECDC. Ecco quali sono i Focolai già presenti nel nostro Paese. Quanto è diffusa la variante Delta in Italia La variante Delta è caratterizzata da una maggiore trasmissibilità e può eludere parzialmente la risposta immunitaria, secondo quanto emerso dal recente monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 giugno 2021) La, detta anche “indiana”, è già in Italia ed “entro la fine di agosto rappresenterà il 90% dei virus in circolazione nell’Unione Europea“, secondo il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ECDC. Ecco quali sono igià presenti nel nostro Paese. Quanto èlain Italia Laè caratterizzata da una maggiore trasmissibilità e può eludere parzialmente la risposta immunitaria, secondo quanto emerso dal recente monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e ...

