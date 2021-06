Don Matteo: la confessione di Terence Hill (Di lunedì 28 giugno 2021) Si sta facendo chiarezza su Don Matteo, seguitissima serie televisiva protagonista della televisione italiana da anni. Da poco, gli appassionati della serie sono stati “colpiti al cuore” dalla notizia dell’assenza di uno dei volti più amati: proprio Don Matteo, da sempre impersonato da Terence Hill. In arrivo la tredicesima edizione di Don Matteo, ma non sarà come sempre. Innanzitutto, ciò che cambia è un qualcosa reputato fondamentale: il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 28 giugno 2021) Si sta facendo chiarezza su Don, seguitissima serie televisiva protagonista della televisione italiana da anni. Da poco, gli appassionati della serie sono stati “colpiti al cuore” dalla notizia dell’assenza di uno dei volti più amati: proprio Don, da sempre impersonato da. In arrivo la tredicesima edizione di Don, ma non sarà come sempre. Innanzitutto, ciò che cambia è un qualcosa reputato fondamentale: il Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Mustapha1508 : Don Matteo 13, #TerenceHill lascia a #RaoulBova : «Voglio più tempo per vivere» @corriere ?@RocioMMorales? ?????? - itssoph_0 : @Fanculo2020 Non ti preoccupare, arriva Don Matteo in tuo soccorsoo - vaifarticasting : RT @_sempre_sarai_: Da Don Matteo a Don Massimo in 4 puntate. Ma un'ultima stagione con un bel finale per tutti, magari solo con 5 episodi… - oieboanfeq : @giulielle16_ si fa l'influencer, ma principalmente è un'attrice, ha recitato ad esempio in don matteo - meera94497988 : RT @itssoph_0: Comunque Don Matteo me lo ricordavo diverso #BahtOyunu -