(Di lunedì 28 giugno 2021) Bologna, 28 giugno 2021 Le immagini del luogo del ritrovamento del cadavere della 16enne, scomparsa la scorsa domenica. Il corpo è stato ritrovato in un campo in zona Monteveglio, ...

Advertising

rep_bologna : Chiara Gualzetti trovata morta a Valsamoggia: indagato un coetaneo, avrebbe fatto alcune ammissioni [aggiornamento… - infoitinterno : Chiara Gualzetti, 16 anni, trovata morta in una scarpata nel Bolognese - Alien1it : #Bologna, Chiara Gualzetti, 16 anni, trovata morta: indagato un minorenne per omicidio - Nutizieri : Bologna, Chiara Gualzetti uccisa a 16 anni: «Dicono che sono bella, c’è chi mi tormenta da anni»… - infoitinterno : Bologna, Chiara Gualzetti uccisa a 16 anni: «Dicono che sono bella, c’è chi mi tormenta da anni» -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Gualzetti

Chi era: il ritratto dai social Sui socialappare con un volto da bambina . Ci sono immagini sorridenti di quando era impegnata con gli 'Arcieri del Melograno', una compagnia ...Bologna, 28 giugno 2021 Le immagini del luogo del ritrovamento del cadavere della 16enne, scomparsa la scorsa domenica. Il corpo è stato ritrovato in un campo in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. / E'Tv BolognaAvrebbe fatto qualche ammissione e fatto alcune dichiarazioni nel corso dell'interrogatorio il ragazzo sotto interrogatorio per la morte di Chiara Gualzetti. La ragazzina, 16 anni, è stata trovata ...Davanti alle domande degli investigatori avrebbe fatto alcune ammissioni. Le indagini sull'omicidio di Chiara Gualzetti, la sedicenne trovata cadavere nel Bolognese, si concentrano su un amico ...